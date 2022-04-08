İki ilde "kesin korunacak hassas alan" ilanı
İstanbul'un Beykoz ilçesi ile Konya'nın Karapınar ilçesindeki sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bazı taşınmazların kentsel yenileme projesi kapsamında acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Yurt Haberleri 08.04.2022, 07:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Beykoz sınırları içerinde yer alan Mahmutşevketpaşa Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı ile Konya'nın Karapınar ilçesindeki Karapınar Göller (Meke, May ve Çıralı) 1'inci Derece Doğal Sit Alanı, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Resmi Gazete'de yer alan bir başka karar ile Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Mahallesi sınırlarında 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamındaki bazı taşınmazların "kentsel yenileme projesi" kapsamında Selçuklu Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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