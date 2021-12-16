İki evin üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu

Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki tek katlı iki evin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İki evin damına devrilen ağaç büyük çaplı hasara yol açtı.

Bu sırada olay yerinde bulunanlar, enkazın altında mahsur kaldığını fark ettikleri "Karamel" isimli köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

Ev sahiplerinden Bayram Avcılar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir ses duyduklarını söyledi.

Sesin ne olduğunu anlamakta zorluk çektiğini belirten Avcılar, "Biz evde çocuklarla birlikte dört kişi kalıyoruz. Kamyon, otobüs kaza yaptı zannettim. O sesle yataktan kalktım. Kendime geldiğimde ağacın evin üzerine devrildiğini fark ettim. Çocuklar hep ağlıyorlardı korkudan. Köpeğim yan tarafta fazla eşyayı koyduğum yerdeydi. Onu zor çıkarttık yıkılan yerin altından. Eşyalarımız hep zarar gördü. Hiçbir şeyimiz kalmadı." diye konuştu.

Ev sahibi Melahat Avcılar da daha önce yetkililere devrilen ağacın kesilmesi için bilgi verdiklerini dile getirerek, "Ben, torunlarımla 13 kişi aynı evde yaşıyoruz. Gece yatarken evin içine sanki 10 tır girmiş gibi bir ses geldi. Çocuklar kafasını korkudan yorganın altına sakladı. Çıkamadılar yorganın altından. Evlerimizde büyük hasar meydana geldi." ifadelerini kullandı.