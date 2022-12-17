Iğdır'da yoğun sis devam ediyor
Iğdır'da iki gündür yoğun sis etkili oluyor.
Yurt Haberleri 17.12.2022, 17:58
Iğdır'da iki gündür yoğun sis görülüyor.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Cadde ve sokakların iki gündür sisle kaplandığı kentte, sürücüler araç farlarını yakarak ilerledi.
Iğdır'ın Nahçıvan, Kars ve Ağrı kara yollarında da sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
Kaynak: AA
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