İddialarla ilgili kaymakamlıktan soruşturma
Konya'nın Sarayönü ilçesinde sosyal medyada yaşandığı ileri sürülen köpeklerin diri diri gömüldüğüyle ilgili iddialar üzerine kaymakamlık soruşturma başlattı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.
İlçede, dün cep telefonuyla kaydedilen köpeklerin gömülmesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Sarayönü Kaymakamlığı, söz konusu görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Sarayönü Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirilmiş, sokak hayvanlarıyla ilgili belediye ve ilçeyi hedef alan haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, görüntüdeki hayvanların vatandaşlar tarafından ihbar edilen ve sokakta ölü bulunan hayvanlar olduğu belirtilmişti.
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