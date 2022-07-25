İçme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e yükseldi
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıkarken 53 kişi hastanede hala tedavi görüyor.
Yurt Haberleri 25.07.2022, 17:36 25.07.2022, 17:39
Yuva köyünde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor.
141 kişiden 53'ü tedavi altında
Zehirlenen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendromu tanısı konuldu. Geçici böbrek yetmezliği yaşayan hastalar, diyalize bağlandı.
Zehirlenen hastalardan yoğun bakımda tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Erten, cumartesi günü hayatını kaybetmişti.
Sudan numune alındı, inceleme sürüyor
İçme suyu kaynaklı olduğu kesinleşen zehirlenme ile ilgili olarak numuneler üzerinde inceleme sürüyor.
Adli ve idari soruşturma süreci de devam ediyor. Köydeki içme suyu ihtiyacı valilik tarafından karşılanıyor.
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