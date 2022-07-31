Hint kenevirini ayçiçeği tarlasına ekmişler
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yurt Haberleri 31.07.2022, 09:35
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde H.K'ya ayçiçeği ekili 19 dönüm tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, tarlanın ortasında 208 bin kök Hint keneviri olduğunu belirledi.
Kenevirler daha sonra jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.
Tarla sahibi H.K, ifadesi alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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