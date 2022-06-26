Heyelan nedeniyle Hatay'da sahil yolu kapandı
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolu, heyelan nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Yurt Haberleri 26.06.2022, 19:57
İlçede sağanağın ardından Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolunun 15. kilometresinde dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Kaynak: AA
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