Her yere yakın: Hem yerli hem de yabancı turistler ilgi gösteriyor
Gerek metropollere yakınlığı ve gerekse de doğal güzellikleri barındırması nedeniyle Abant, hafta sonunda kalabalık bir ziyaretçi grubunu ağırladı.
Yurt Haberleri 09.01.2022, 16:47
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere yakınlığıyla ilgi gören Abant, hafta sonu günübirlik ya da konaklamak için gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Abant'a gelen tatilciler, tabiat parkı girişinde ve göl çevresinde araç yoğunluğuna neden oldu.
Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak eşsiz manzaranın tadını çıkaran tatilciler, at ve faytona bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tabiat parkındaki oteller de yüzde 95 doluluk oranıyla hizmet verdi.
Kaynak: AA
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Sivasspor
|20
|29
|9. Alanyaspor
|20
|29
|10. Beşiktaş
|19
|28
|11. Galatasaray
|20
|27
|12. Karagümrük
|20
|27
|13. Giresunspor
|20
|25
|14. Kayserispor
|20
|25
|15. Antalyaspor
|20
|22
|16. Altay
|20
|19
|17. Kasımpaşa
|20
|18
|18. Göztepe
|20
|18
|19. Rizespor
|19
|17
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|19
|39
|3. Erzurumspor
|19
|37
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|19
|30
|7. Adanaspor
|19
|29
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|19
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Boluspor
|19
|22
|13. Manisa Futbol Kulubu
|19
|22
|14. Menemenspor
|19
|22
|15. Altinordu
|18
|22
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Real Sociedad
|20
|33
|5. Atletico Madrid
|19
|32
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|20
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Granada
|20
|24
|13. Celta de Vigo
|20
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11