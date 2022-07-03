Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 23 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler, Güneş'e ulaşmak için Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde arama gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.