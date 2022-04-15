Hayırsever iş adamı ailelerin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bazı vatandaşların elektrik, su ve doğal gaz faturaları, Fransa'da yaşayan Türk iş adamı tarafından ödendi.

İş adamı Sadık Yeğin, Sağlık Mahallesi'nde fatura ödeme noktası sahibi yeğeni Eldin Yeğin'e bir miktar para gönderdi.

Fatura ödeme noktasına gelen ve maddi durumu iyi olmayan kişilerin faturaları, imza karşılığında bu para ile ödendi.

Bazı vatandaşlara da 100'er lira fatura desteğinde bulunuldu.

Eldin Yeğin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasının her yıl hayır işlerinde bulunduğunu söyledi. Bu yıl da böyle bir hayır işi yaptığını anlatan Yeğin, şöyle konuştu:

"Bizler de onun hayrına vesile olduk. Öncelikle faturasını hiç ödeyemeyenlerin faturalarının tamamını ödedik. Kalanlarına da bir miktar yardımcı olduk. Büyük kısmına 100'er lira yardımda bulunduğumuz vatandaşlar elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödedi. Bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum."