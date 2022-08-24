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Hatay'daki yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yurt Haberleri 24.08.2022, 01:20
Hatay'daki yangın söndürüldü

Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bölgedeki zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA
#Hatay #yangın
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