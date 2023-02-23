Hatay'da yeni bir deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yurt Haberleri 23.02.2023, 19:26 23.02.2023, 19:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.
Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Deprem nedeniyle birkaç hasarlı binanın yıkılması dışında önemli bir durum yok. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da enkaz altında kalma durumu da söz konusu değil."dedi.
Kaynak: AA
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