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Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yurt Haberleri 11.10.2021, 21:45
Hatay'da orman yangını

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
#Hatay #orman yangını
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