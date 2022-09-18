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Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, evinin deposunda 1100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli bir kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Yurt Haberleri 18.09.2022, 10:47
Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adresin deposunda arama yapan ekipler, 1100 litre kaçak akaryakıt buldu.

Ev sahibi B.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#Hatay #kaçak akaryakıt
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