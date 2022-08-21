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Hatay'da çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yurt Haberleri 21.08.2022, 18:00
Hatay'da çıkan yangın söndürüldü

Narlıca Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
#Hatay #yangın
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