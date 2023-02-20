Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydan geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem meydana geldi.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, Hatay'daki depremlerin ardından "sahil şeridinden uzak durun" uyarısı yaptı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

Oktay: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğündeki depremlere ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Doğan: Bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Adana Valisi Elban, kentte yıkılan bina olmadığını bildirdi

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, depremler nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Bu arada, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki bazı hasta ve refakatçilerinin, depremin ardından sedyelerle hastane bahçesine çıktıkları görüldü.

Depremler Suriye'de ve Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.

Depremler Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.