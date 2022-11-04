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Hastanede hayatını kaybeden madencinin evine Türk bayrağı asıldı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden işçinin evinde hüzün var.

Yurt Haberleri 04.11.2022, 23:15
Hastanede hayatını kaybeden madencinin evine Türk bayrağı asıldı

Kalbi durmuş olarak ulaştırıldığı hastanede hayata döndürülen ve 21 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren Taner Şen'in (30), Amasra ilçesine bağlı Gömü köyündeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Madencinin dayısı Tayfun Kayhan, gazetecilere, TTK Amasra işletmesinde gündüz vardiyasında barutçu olarak çalıştığını ve kazanın yaşandığı saatlerde evde olduğunu söyledi.

Kazanın olduğunu duyunca bölgeye intikal ettiklerini ve teçhizatlarını alarak ocağa indiklerini aktaran Kayhan, "Olay yerine, ocağın içine girdikten sonra yeğenim Taner Şen'i fark ettim. Onu birkaç arkadaşlarımızla dışarı çıkardık. Dışarıya çıkarırken bilinci iyiydi, kendi de iyiydi. Kendindeydi, acı içerisinde olmasına rağmen olay yeri hakkında birkaç şey sorduk. Onlara çok net cevap veremedi ama bilinci yerindeydi." diye konuştu.

Kayhan, yeğeninin durumunun iyi olduğunu görmesinin ardından diğer arkadaşlarını kurtarmak için tekrar ocağa indiğini belirterek, şunları anlattı:

"Ocağa tekrar girdiğimde arkadaşlarımızın vefat ettiğini gördük. Olaydan sonra 10 gün boyunca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeydim. Birkaç gün önce geri dönmek zorunda kaldım. Bugün böyle bir acı haber aldık. Allah taksiratını affetsin. İnşallah Allah kendisini şehit mertebesine kabul etsin. Şu an acımız büyük, çok üzgünüz. Söylenecek bir şey yok."

Kaynak: AA
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