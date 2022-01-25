Hastalanan kadının imdadına karla mücadele ve sağlık ekipleri yetişti
Sivas'ın Hafik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Yurt Haberleri 25.01.2022, 21:17
İl merkezine 118 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik ilçesi Adamlı köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsmihan Demir'in ateşlenmesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede ambulansın ilerleyememesi üzerine Hafik Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden destek istendi.
Özellikle Kamışbeli Geçidi'nde karlı yolu açmakta zorlanan iş makinelerinin uzun süren çalışmasının ardından sağlık ekipleri köye ulaştı. Demir, ambulansla Hafik İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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