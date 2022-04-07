Hasar gören köprü onarıldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören 2 köprüden biri onarılarak ulaşıma açıldı.
Yurt Haberleri 07.04.2022, 18:06
Geçen yıl ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın üzerine beton menfezlerle yapılan 2 geçici köprü, geçtiğimiz günlerde kar sularının erimesiyle çayda su seviyesi yükselince zarar gördü.
İlçe merkezinde iki yakayı birbirine bağlayan 2 köprüden biri Bozkurt Belediyesi ve Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri ile onarılarak trafiğe açıldı.
İlçe merkezinde hasarlı diğer köprü ile Bayramgazi köyü mevkisindeki bir köprüde de iş makineleri çay kenarında güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA
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