Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, bir çuvalda 8 paket halinde 6 kilo 680 gram eroin ile 4 kilo 220 gram afyon sakızı ele geçirdi.