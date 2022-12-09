Hakkari'de sürü halinde ilerleyen dağ keçileri görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yurt Haberleri 09.12.2022, 23:04
Belde kırsalındaki dağlık alanda çalışma yürüten Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Yüksekova arıza ekibi, onlarca dağ keçisinin bulunduğu sürüyü fark etti.
Ekipte yer alan Hamdi Tetik, dağ keçilerinin sürü halinde kaçışmalarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kaynak: AA
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