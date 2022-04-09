Hakkari'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi
Hakkari'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yurt Haberleri 09.04.2022, 20:23
Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan kentte Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini devam ettiriyor.
Kaynak: AA
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