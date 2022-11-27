Hakkari'de PKK operasyonu: 16 kişi gözaltında
Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yurt Haberleri 27.11.2022, 13:06
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik il merkezi, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16'sı yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın, ruhsatsız tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.
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