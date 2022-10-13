Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda ulusal marker içermeyen 310 litre motorin ile 90 litre benzin ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.