Hakkari'de 4 metre kar

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışın ardından kardan kapanan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yaklaşık 17 kilometrelik yolun yarısını açtı.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.