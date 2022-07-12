Hafif ticari aracın çarptığı 19 koyun telef oldu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 19 koyunun telef olduğu bildirildi.
Yurt Haberleri 12.07.2022, 15:23
Orhan Bozkuş idaresindeki 06 FL 984 plakalı hafif ticari araç, Akcan Parkı yakınlarında önüne çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada 19 koyun telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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