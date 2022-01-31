Güvenlik kuvvetleri kara yolunun açılmasını bekleyenlere çorba ikram etti
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yanındakilere güvenlik kuvvetleri tarafından çorba ikram edildi.
Yurt Haberleri 31.01.2022, 22:47
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolunun açılmasını bekleyenlere güvenlik kuvvetleri tarafından çorba dağıtıldı.
Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
İmranlı-Altköy ve Kuzkoy-Gemecik köyleri arasında fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kızıldağ-İmranlı-Zara güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Kızıldağ mevkisinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle kara yolunda çok sayıda sürücü araçlarını park alanına çekerek beklemeye başladı.
Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere çorba ikramında bulundu.
Kaynak: AA
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