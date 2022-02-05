Güneşli havayı fırsat bildiler
Yazdan kalma günü fırsat bilen vatandaşlar Bodrum ve Marmaris sahillerinde güneşin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyunun ise 16 derece ölçüldüğü Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları sahil kenarında oturarak zaman geçirdi.
Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik yaşandı.
Bodrum'da yaşamanın çok güzel olduğunu ifade eden Volkan Yılmaz, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, güneşli havada gezmenin ayrıcalığından bahsetti.
Özlem Poyrazoğlu da hafta sonunu güzel havada sahilde dolaşarak geçirdiklerini dile getirdi.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu.
Bazı hayvanseverler plajda köpeklerini gezdirdi. Uzunyalı sahili yat limanında da kalabalık oluştu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|27
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|24
|14. Kocaelispor
|21
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|23
|16. Menemen Belediyespor
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|23
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|22
|18. Denizlispor
|21
|19
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
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|36
|7. Tottenham
|20
|36
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|21
|34
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|22
|30
|10. Leicester City
|20
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|22
|25
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|23
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|21
|22
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|21
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|20
|14
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|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
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|36
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|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
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|22
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|8. Rayo Vallecano
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|31
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|20
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