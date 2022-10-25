Güneş tutulmasını kaynak maskesiyle izlediler

Dicle Mahallesi'nde sıcak kaynak ustası Sefer Yılmaz, okuldan gelen oğlunun güneş tutulması olacağını söylemesi üzerine işi bırakıp boş bir alana geçti.

Kaynak yaparken kullandığı maskeyi alan Yılmaz, güneş tutulmasını parktaki çocuklar ve kardeşleriyle birlikte izledi.

Güneşin tutulma anlarına şahitlik edenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

Güneş tutulmasını ilk defa izlediğini belirten kaynak ustası Sefer Yılmaz, "Ben kaynak ustasıyım, kaynak yaparken ışığı maske ile engelliyoruz. Ben de gerçekten güneş tutulması var mı diye merak edip maskeyle baktım. İzlediğimde güneşin üçte birinin kapandığını ve tutulduğunu gördüm. Maske ile daha net görülüyordu, çünkü güneş ve maskenin ışığı aynı gibi." dedi.

Kaynak ustası Zülfikar Yılmaz da güzel anlara şahitlik ettiklerini belirtti.