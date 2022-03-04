Grizu faciasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma

Yenice ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Maden Şehitliğinde düzenlenen anma töreninde bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

Madencileri "kahraman" olarak niteleyen Erdem, "Onlar ekmek parası için yerin altına girip de çalışan insanlar. Allah'ım onların mekanlarını cennet eylesin. Ailelere başsağlığı diliyorum." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de maden şehitlerinin ailelerinin kamuda istihdamı konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Maden Şehitleri Derneğinin öncülüğünde sendikanın katkısı, siyasi partilerin de desteğiyle bir mücadelenin içine girdiklerini vurgulayan Yeşil şöyle konuştu:

"Aynı hakların tarih sınırlandırılması olmadan Zonguldak'ta 1983 ve 1992 yılında yaşadığımız büyük facialarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yakınlarına da verilmesi mücadelesi içindeyiz. Çeşitli mercilerle biz bu mücadelenin içine girdik. Büyük bir yol kat ettik. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız, Çalışma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik. Yeni gelişmeler var. İnşallah bu konuda muvaffak olacağız. Ben tekrar yaşanan büyük kazalarda vefat eden tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

Konuşmaların ardından maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, madencilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Anma törenine, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, siyasi parti temsilcileri ve şehit madencilerin yakınları da katıldı.