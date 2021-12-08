Göz gözü görmedi
Mardin'de meydana gelen toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yurt Haberleri 08.12.2021, 17:07
Mardin'de, toz fırtınası hayatı olumsuz etkilerken özellikle il merkezi ve Suriye sınırındaki ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Mardin'de etkili olan toz fırtınasının görüş mesafesini azaltmasıyla araçlar sis farıyla ilerledi.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz bulutunun etkisinin azalarak süreceğini belirtti.
Yetkililer, vatandaşları kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.
Kaynak: AA
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