Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına ek seferler konuldu
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına ilave olarak 21 adet ek sefer konuldu.
Yurt Haberleri 30.10.2021, 20:37
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada ve Bozcaada güzergahları için ilave 21 feribot seferi düzenleyecek.
Firmadan yapılan açıklamada, her iki adaya yapılacak mevcut tarifenin yanı sıra ilave seferler konulduğu bildirildi.
Açıklamada, Kabatepe'den Gökçeada'ya 12.00 ve 16.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 10.00, 14.00 ve 18.00 saatlerinde ek seferler yapılacağı belirtildi.
Diğer hatta ise Geyikli’den Bozcaada’ya 07.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00’de ek seferler gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Bandırmaspor
|11
|21
|4. Eyüpspor
|10
|20
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Arsenal
|10
|17
|6. Brighton
|10
|16
|7. Tottenham
|9
|15
|8. M. United
|9
|14
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3