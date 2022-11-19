Gökçeada'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 19.11.2022, 01:50
Kuzu Limanı bölgesinde bulunan ve geven otlarıyla kaplı 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin, olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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