Giresun'da ölümlü kaza: Otomobil uçuruma devrildi
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 10.07.2022, 12:44
Aydınlar Mahallesi'nde Harun Kara (65) yönetimindeki 52 EK 249 plakalı otomobil uçuruma devrildi.
Araçta bulunan Arife Kara (63), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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