Gıda ve kozmetik fabrikasında yangın
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yurt Haberleri 23.08.2022, 01:31
Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: AA
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