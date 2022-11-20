Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altında

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin depodaki soğutma işlemleri sürüyor.