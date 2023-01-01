Gemi şeklinde inşa edilen öğrenci yurdu şaşkına çeviriyor

Mahallenin ortasına yaptırılan 6 katlı bina, Barbaros Erkek Öğrenci Yurdu olarak faaliyet gösteriyor. Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesinde, daha önce 45 kişilik öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren bina, 2014 yılında restorasyon çalışması yapılarak gemi şekline sokuldu. Altı katlı olarak tasarlanan binanın ilk iki katı geminin güvertesi görünümünde olurken, üst katlar kamara ve yönetim bölümü şeklinde yapıldı. Binanın giriş kapısı yine geminin giriş kapısına benzetildi. Bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak yaptırılan ve inşaatı 1 yıl süren bina, Barbaros Erkek Öğrenci Yurdu adı altında faaliyetini yürütürken, görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

128 öğrenci kapasiteli binayla ilgili dernek yönetimi bir açıklama yapmazken, bina, bulunduğu muhitten dolayı Barbaros Hayrettin Paşa'nın Gemisi olarak adlandırıldı. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla bilinirliğini her geçen gün artıran binayla ilgili ortaya atılan bir çok iddianın asılsız olduğu ifade edildi. Birçok sosyal paylaşım sitesinde binanın Nuh'un Gemisi olarak adlandırıldığı, bazılarında ise binanın Kur'an Kursu olarak kullanıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Ortaya atılan iddiaları yalanlayan dernek yöneticileri, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını ifade ettiler.