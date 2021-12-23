Gaziantep Valiliği'nden 'pitbull saldırısı' ile ilgili açıklama

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde dün bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Yaralı çocuk olayın ardından hastaneye sevk edildi. Valiliğin açıklamasında, adli süreçle ilgili şu bilgiye verildi:

"Çocuğun tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir."