Gaziantep'te toplu taşıma ücretsiz

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, saat 08.00'den itibaren toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tramvay hatları ve halk otobüsleri (sarı ve mavi) hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda toplu taşıma hatları 10 Şubat Cuma günü saat 08.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca turuncu araç olarak nitelendirilen belediye otobüslerinin ise afet noktalarına bir süre daha lojistik destek vermeye devam edeceği belirtildi.