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Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yurt Haberleri 15.10.2022, 17:27
Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.

Şehirde bazı cadde ve sokaklarla su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler de trafikte ilerlemede zorlandı.

Kaynak: AA
#gaziantep #sağanak
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