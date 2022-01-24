Gaziantep'te 175 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Gaziantep'te 175 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Yurt Haberleri 24.01.2022, 09:16 24.01.2022, 09:24
Aralıklarla 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle, kent adeta beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor.
175 köyün yolunun kardan kapandığı kentte, şehirler arası otoyol ve kara yollarının açık kalması için ekipler yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: AA
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