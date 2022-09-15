Foça'da makilik alanda yangın
İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının makilik alanda yangın çıktı.
Yurt Haberleri 15.09.2022, 13:20
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.
Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.
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