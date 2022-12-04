Film gibi: Polisleri 1 saat peşinde koşturdu
Zonguldak’ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, 1 saat boyunca polislerden kaçtı.
Yurt Haberleri 04.12.2022, 21:34
Gökgöl Mağarası kontrol noktasında görevli polis ekipleri, bir süre önce ehliyetine el konulduğu öğrenilen H.P'nin kullandığı 67 ABG 923 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı.
Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından Rat mevkisindeki ormanlık alanda yakalanan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan araç içerisinde bulunan H.P'nin çocuğuyla polis ekipleri ilgilendi, eşinin ise ifadesine başvuruldu.
Sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak ile "dur" ihtarına uymamaktan ceza yazılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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