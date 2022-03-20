Fethiye'de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.
Yurt Haberleri 20.03.2022, 13:53
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
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