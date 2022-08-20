Fethiye'de orman yangını
Muğla'da henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yurt Haberleri 20.08.2022, 16:55
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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