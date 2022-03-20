Fethiye'de orman yangını
Fethiye'de çıkan orman yangınında 5 dönüm alanda zarar meydana geldi.
Yurt Haberleri 20.03.2022, 21:23
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere 3 ilk müdahale aracı, 22 araröz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 5 pikap ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan tahrip oldu.
Yanan alanda ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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