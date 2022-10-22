Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Faraşin Yaylası, başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Yurt Haberleri 22.10.2022, 18:34
Yaylanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı görüldü.
Kar yağışıyla beyaza bürünen yaylada besicilik yapanlar yağışa hazırlıksız yakalandıkları için zor durumda kaldı.
Besicilerden Mehmet Sait Aslan, "Kar yağacağını düşünmüyorduk. Bu sene çok erken yağdı. Hayvanlarımızı en kısa sürede ilçeye götüreceğiz." dedi.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Trabzonspor
|11
|21
|3. Fenerbahçe
|9
|20
|4. Başakşehir
|9
|20
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Beşiktaş
|10
|19
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Erzurumspor
|9
|10
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
|16. Göztepe
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. West Ham United
|11
|11
|15. Southampton
|11
|11
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|12
|9
|20. Leicester City
|11
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|10
|3