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Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Faraşin Yaylası, başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Yurt Haberleri 22.10.2022, 18:34
Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı

Yaylanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı görüldü.

Kar yağışıyla beyaza bürünen yaylada besicilik yapanlar yağışa hazırlıksız yakalandıkları için zor durumda kaldı.

Besicilerden Mehmet Sait Aslan, "Kar yağacağını düşünmüyorduk. Bu sene çok erken yağdı. Hayvanlarımızı en kısa sürede ilçeye götüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
#Şırnak #faraşin yaylası #kar
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