Evlerden para ve ziynet eşyası çalan kadınlar tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasanbey Mahallesi'ndeki 6 evden para ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Araştırma sonucu hırsızlık olaylarını A.K, E.A, S.B. ve C.A'nın gerçekleştirdiği, şüphelilerin daha sonra araçla Bayburt'a doğru gittikleri tespit edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonda, çaldıkları para ve altınlarla yakalanan 4 kadın Gümüşhane'ye getirildi.

Kayseri'den gelen ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, hırsızlık amacıyla dolaştıkları illerde kamufle olmak için zaman zaman yaşı küçük çocukları da kullanarak aile görüntüsü verdikleri belirlendi.

Emniyettekileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.