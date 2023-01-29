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Evlat nöbetine 2 aile daha eklendi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 2 aile daha dahil oldu.

Yurt Haberleri 29.01.2023, 15:52
Evlat nöbetine 2 aile daha eklendi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1245 gündür sürüyor.

İstanbul'dan 2018'de 20 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ahmet için gelen anne Safiye İlhan ve yine İstanbul'dan 12 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen tek oğlu Ubeydullah Muhammet için gelen Güler Laçin de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Güler Laçin, tek oğlunun 17 yaşındayken HDP tarafından dağa götürüldüğünü ve onu geri almak için eyleme katıldığını söyledi.

Laçin, "Ben oğlumu onlardan geri istiyorum. Tek bir oğlumdu, gelsin artık. Ne olur Muhammet geri gel. Sen gelene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Örgütten oğlumu istiyorum, evladımı onlara bırakmayacağım" dedi.

Anne Safiye İlhan da Kürtçe yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Ben İstanbul'dan oğlum için geldim. Oğlumu istiyorum. Oğlumu kandırıp dağa götürmüşler. Oğlum Ahmet İlhan kahvede çalışıyordu. Oğlum 20 yaşındaydı, 4 yıldır götürülmüş ve şu an 24 yaşında. Ben oğlumu istiyorum, oğlum gelmeden buradan gitmeyeceğim. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler."

Ailelere destek

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet evlat nöbeti tutan aileleri HDP il binası önünde ziyaret etti.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını heyete anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Anne ve babalara gül dağıtan Çayır, Diyarbakır annelerinin başlattığı eylemin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
#evlat nöbeti #Diyarbakır anneleri
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