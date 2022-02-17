Evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde define aramak amacıyla kiraladığı evden camiye doğru tünel kazan kişi yakalandı.
Yurt Haberleri 17.02.2022, 00:25
İzmir'in Menemen ilçesinde bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Cami'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K'yi evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.
R.K'nin gözaltına alındığı olaydan sonra polislerin yaptığı incelemede, evin 6 ay önce kiralandığı, R.K'nin Ulu Cami'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazıldığını tespit etti.
Kaynak: AA
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